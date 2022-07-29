Армянская оппозиция вышла на очередное шествие против Пашиняна

29 июл. 20:48

В Ереване проходит шествие армянской оппозиции, требующей отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Колонная демонстрантов проходит по центральным улицам армянской столицы, протестующие направляются по проспекту Саят-Новы и улице Туманяна. Шествию предшествовал митинг на площади Франции, - передает РИА Новости,

Напомним, с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна уже прошло три месяца, его обвиняют в "предательстве Армении" и заявляют, что намерены пресечь его планы.