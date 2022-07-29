Девять человек погибли в результате трагедии с парапланом и вертолетом в Грузии

Жертвами падения параплана и последовавшего за ним крушения вертолета в Гудаури стали девять человек, об этом рассказал глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.
По данным ведомства, сегодня во время полета на параплане два человека упали на скалистый склон. К ним вылетел вертолет пограничной полиции, однако он потерял управление и разбился.
На его борту были четыре члена экипажа, два спасателя Службы по управлению ЧС и два медика центра координации ЧС и неотложной помощи.
"К сожалению, погибли все находившиеся в вертолете, а также иностранный турист, полетевший на параплане, ради которого проводилась спасательная операция", - цитирует Гомелаури Sputnik Грузия.
Второй парапланерист - грузинский инструктор - выжил, его доставляют в больницу.
По факту крушения вертолета открыто уголовное дело, следствие ведется по статье "Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта".