Siemens не стремилась к качеству при ремонте турбин "Северного потока"

29 июл. 20:32

Немецкая компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах "Северного потока", - заявил зампред правления российской компании "Газпром" Виталий Маркелов.

"Мы неоднократно обращались в российское представительство компании Siemens... Компанией устранено не более четверти выявленных неисправностей. По остальным мы так и не получили конструктивных и достаточных предложений по восстановлению безопасности и надежности", - рассказал он в эфире телеканала "Россия 24", передает РИА Новости.

Вскоре "Газпром" опубликует часть переписки с немецкой Siemens по поводу ремонта двигателей для "Северного потока", - добавил зампред российской компании.