Владикавказские строители завершили реставрацию дома Евгения Вахтангова

29 июл. 20:23

В столице Северной Осетии завершили реставрацию дома, где родился театральный режиссер, актер и педагог Евгений Вахтангов, - сообщил в своем Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"Во Владикавказе завершили реставрацию купеческого дома Багратиона Вахтангова и начинают процесс создания в нем музейного пространства. Это дом, в котором родился и вырос выдающийся театральный режиссер, актер и педагог Евгений Вахтангов", - написал Меняйло, передает ТАСС.

В ходе реконструкции воссоздали исторические фасады, окна, двери и ворота. Теперь на втором этаже реконструируют обстановку купеческого дома XIX века, а на первом будет обустроен камерный театральный зал на 80 зрительских мест в формате арт-кафе, где будут проходить моноспектакли, творческие встречи, концерты.

"Появление такого пространства, как "Дом Вахтангова", - важное событие не только для Северной Осетии. Уверен, этот объект станет новой точкой притяжения на культурной карте нашей страны!" - отметил глава республики.