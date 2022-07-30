Обгоняя санкции: Швейцарский экспорт в Россию растет

Швейцарский экспорт турбореактивных двигателей, воздушных насосов и другой техники в Россию резко вырос за последние два месяца, поскольку производители спешат выполнить заказы до того, как санкции, введенные в связи с российской спецоперацией на Украине, не сделают часть продаж незаконной.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на швейцарскую таможню, экспорт турбореактивных и турбовинтовых двигателей, а также газовых турбин, вырос с 1-2,5 млн швейцарских франков ($1,05-2,63 млн) в январе-апреле до 11,2 млн швейцарских франков ($11,76 млн) в мае и 5,9 млн швейцарских франков ($6,2 млн) в июне. Поставки воздушных и вакуумных насосов показывают примерно такой же прирост по сравнению с докризисными уровнями.

Общий швейцарский экспорт в Россию в июне оценивается в 492 млн франков ($516,82 млн) - это на 83% больше, чем в январе. В основном прирост обусловлен продажами фармацевтических товаров, лекарств, средств диагностики и крови.

Согласно последним швейцарским торговым данным, кризис в сочетании с санкциями в отношении ключевых российских поставок пагубно влияет на мировую торговлю, меня маршруты поставок основных товаров, преобразуя структуру спроса и провоцируя накопление грузов в европейских портах. В то же время правительства прилагают серьезные усилия для мониторинга за соблюдением новых запутанных правил.

В целом российский импорт упал после того, как США и их союзники ввели жесткие санкции из-за Украины. По данным Банка России, во втором квартале года импорт упал на 22% до $ 72,3 млн. На фоне санкций данные перестали публиковаться, но чиновники говорят, что особенно сильно пострадали поставки инвестиционных и промежуточных товаров. Сложное оборудование, как, например, турбодвигатели и другие товары, поставляемые из Швейцарии не могут быть заменены на российские аналоги.

Европа, в свою очередь, с января по май отправила в Россию турбодвигатели на сумму €110 млн ($112 млн) и воздушные насосы на €194 млн ($197 млн). По данным Евростата, экспорт товаров из блока, представленного 27 странами, вырос в апреле-мае после падения в марте, но при этом соответствует уровням прошлого года.

Тем не менее общий европейский экспорт в Россию упал после введения санкций. Ограничения на некоторые (не на все) товары прописаны в различных санкционных пакетах, представленных ЕС, Швейцарией и Великобританией. Экспорт был запрещен как в рамках усилий по оказанию давления на ключевые сферы промышленности, так и в связи с тем, что одни группы товаров могут использоваться в военных целях, а другие считаются предметами роскоши, которые были также внесены в санкционные списки.

Некоторые ограничительные меры вступят в силу после периода сворачивания операций, есть также и ряд исключений. В случае с Швейцарией большинство льготных периодов либо уже истекли в середине июня, либо истекут к концу июля.

Хотя так называемые переходные положения должны были обеспечить упорядоченный выход из любого бизнеса, тем самым облегчив проблемы швейцарских экспортеров, в реальности они привели к всплеску экспорта техники, использование которой будет непросто отследить в связи с тем, что российская экономика в основном закрыта от Запада.

Швейцарское федеральное таможенное управление не разглашает данные о компаниях, задействованных в экспорте. SECO, швейцарское агентство, которое обеспечивает соблюдение санкций, утверждает, что не всё оборудование, идущее на экспорт, попало под санкции в отличие от транзита швейцарских товаров через территорию ЕС. Европа и Великобритания ввели запрет на экспорт большинства турбореактивных двигателей в марте и апреле, продажи России различных насосов, используемых в военной промышленности, также запрещены. Некоторые из ограничений уже вступили в силу.

Использование переходных положений объясняет всплеск прямого экспорта из Швейцарии в Россию, сообщил представитель SECO по электронной почте. Как только их действие истечет в августе, любое нарушение будет преследоваться по закону.

SECO критикуют за недостаточные усилия по конфискации российских активов в Швейцарии. Однако агентство заявляет, что просто принадлежность к России не является основанием для того, чтобы замораживать счета, изымать виллы и другую недвижимость у физических и юридических лиц. В июле агентство заявило, что заблокировало $7 млрд санкционированных российских активов. Члены ЕС заморозили $ 14 млрд активов, связанных с лицами, попавшими под действие санкций. Реальная цифра, скорее всего, гораздо выше, поскольку немногие страны предоставляют данные.

ЕС, Великобритания и другие союзники G7 создали рабочие группы для контроля за соблюдением ограничений. По словам одного из европейских дипломатов, Швейцария повторила практически все европейские санкции, однако оказалась менее эффективна в обеспечении их соблюдения.