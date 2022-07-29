Штаб-квартира молодежной организации Движения неприсоединения будет действовать в Баку

29 июл. 19:58

Созданная по итогам заседания в Шуше штаб-квартира молодежной организации Движения неприсоединения будет находиться в Баку.

Молодежная организация Движения неприсоединения, объединяющая молодежь его членов, была создана впервые за 61-летнюю его историю, это произошло в рамках Молодежного саммита Движения, проходившего в Азербайджане 25-29 июля.

Благодаря документу о создании Молодежной организации - "Шушинское соглашение" - название культурной столицы Азербайджана, города Шуша, войдет в историю Движения неприсоединения.