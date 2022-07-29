Чавушоглу назвал место встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии

29 июл. 19:51

В ближайшее время состоится девятая встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии, рассказал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на совместном брифинге с грузинским министром Ильей Дарчиашвили.

По словам дипломата, переговоры пройдут в Баку, передает Sputnik Грузия.

Напомним, такая трехсторонняя встреча должна была пройти в Баку 19 февраля 2021 года, но ее пришлось отменить из-за того, что тогдашний глава МИД Грузии Давид Залкалиани был вынужден остаться в Тбилиси на фоне отставки премьер-министра Георгия Гахария.