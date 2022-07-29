Пассажиров из Грозного заберет резервный лайнер

29 июл. 19:24

Руководство столичного аэропорта Внуково отправило в Грозный резервный борт, который заберет пассажиров самолета авиакомпании "ЮТэйр", подавшего сигнал тревоги над Каспийским морем и затем вернувшегося в столицу Чечни, - сообщил директор аэропорта "Грозный" Альви Шахгериев.

"Из Внуково вылетел резервный борт. Согласно нашему дополнительному расписанию, пассажиры вылетят в Москву. Паники никакой нет", - рассказал Шахгериев, передает РИА Новости.

На борту вернувшегося в аэропорт Грозного самолета было 128 человек. Всех их приняли, обеспечили питанием и водой, - добавил директор аэропорта.