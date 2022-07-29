США расширили антироссийские санкции

29 июл. 19:16

США сегодня снова расширили санкции в отношении России, включив в ограничительный список двух российских граждан и четыре компании из РФ, - говорится в обнародованном на сайте американского Минфина документе.

Под ограничительные меры США попали президент "Центра поддержки и развития общественных инициатив" Наталья Бурлинова и российский общественный деятель Александр Ионов, - передает РИА Новости.

Также в американский санкционный список были добавлены ряд организаций - "Антиглобалистское движение России", "Центр поддержки и развития общественных инициатив", ООО "Ионов Трансконтинентал" и "Глобальное информационное агентство "Стоп-империализм".