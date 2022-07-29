Борисов: выход России из проекта МКС может затянуться на два года

29 июл. 18:56

Выход России из проекта МКС будет проведен в соответствии со всеми международными обязательствами, - сообщил сегодня гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Это будет сделано в строгом соответствии с нашими обязательствами. Больше того, скажу, что этот процесс носит не сиюминутный характер. По оценке специалистов, он может растянуться до двух лет", - заявил он в эфире телеканала "Россия 24", передает РИА Новости.

Когда-нибудь жизненный путь МКС прекратится, станцию придется корректно топить, и западные коллеги считают, что без российских специалистов в этом вопросе, скорее всего, не обойдется.

"Мы были прародителями этого детища, мы участвовали на всех этапах становления, сегодня оно объективно стареет, как и всё на этом свете. Мы будем нести ответственность на всех этапах жизненного цикла над этим изделием", - отметил Борисов.

Совокупность этих технических проблем заставляет думать о цели продолжения пилотируемой программы – о создании российской станции, - добавил глава "Роскосмоса", напомнив, что процесс выхода России из проекта МКС начнется после 2024 года.