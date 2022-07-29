В Кисловодске обсудили перспективы продовольственной безопасности России

29 июл. 18:32

Экспертное сообщество Юга России и Москвы сегодня собралось в Кисловодске на конференцию "Продовольственная безопасность России как элемент национального суверенитета. Региональные возможности на примере Ставрополья", - говорится в сообщении пресс-службы управления по информационной политике АПСК, поступившем в редакцию "Вестника Кавказа".

Участники дискуссии не только обсудили продовольственный вопрос как инструмент влияния, но и оценили возможности Ставрополья в решении стратегической для всей страны задачи.

Так, вице-президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК), руководитель компании "ИнтерМедиаКом" Алексей Куртов отметил, что Ставрополье занимает почетное место в списке аграрных регионов, так как здесь умело используют инструменты государственной поддержки и приток финансовой помощи отрасли. В области агрострахования край является лидером в России, на особом контроле находится развитие мелиорации. Если в 2019 году производство продукции сельского хозяйства в крае составило 200 млрд рублей, то в 2021-м – 271 млрд. По итогам текущего года регион планирует реализовать шесть крупных инвестпроектов в сельском хозяйстве.

"В нынешних условиях санкционного давления важно сказать, что Ставрополье является оптимальным местом на карте страны для реализации и демонстрации эффективности масштабного проекта "Сделано в России", - отметила руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицина.

О задаче обеспечения доступа к качественному отечественному семенному материалу говорил президент коммуникационного агентства "Минченко консалтинг" Евгений Минченко. Он также отметил удачное положение региона с точки зрения транспортных коридоров, за которые в мире развернулась настоящая борьба.

"Для регионов важно четко обозначить свою роль в отстаивании продовольственного суверенитета страны – от этого будет зависеть контакт с федеральным центром и объем финансирования. В первую очередь, это касается сильных в области АПК субъектов, к которым относится Ставропольский край, - резюмировал руководитель Департамента государственного консалтинга Григорий Добромелов.