Центробанк России моделирует сценарии отмены торгов долларом

29 июл. 18:31

Центральный банк России работает с участниками рынка над моделированием различных сценариев, рассказали в пресс-службе регулятора, отвечая на запрос о работе над механизмом расчета курса доллара в случае отмены его торгов на бирже, о которой ранее сообщили СМИ.

В ЦБ напомнили, что антироссийские санкции постоянно обновляются и расширяются.

"Чтобы обеспечить защиту клиентов и бесперебойность работы финансовой системы Банк России проводит с участниками рынка и организациями инфраструктуры моделирование различных сценариев", - цитирует сообщение ТАСС.