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Центробанк России моделирует сценарии отмены торгов долларом

Центробанк России моделирует сценарии отмены торгов долларом

Центральный банк России работает с участниками рынка над моделированием различных сценариев, рассказали в пресс-службе регулятора, отвечая на запрос о работе над механизмом расчета курса доллара в случае отмены его торгов на бирже, о которой ранее сообщили СМИ.

В ЦБ напомнили, что антироссийские санкции постоянно обновляются и расширяются.

"Чтобы обеспечить защиту клиентов и бесперебойность работы финансовой системы Банк России проводит с участниками рынка и организациями инфраструктуры моделирование различных сценариев", - цитирует сообщение ТАСС.

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