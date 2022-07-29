Дорога в Россию закрыта из-за крушения вертолета в Грузии

29 июл. 18:08

Дорога Мцхета-Степанцминда-Ларс, связывающая Грузию с Россией, закрыта из-за авиакатастрофы в Гудаури, об этом сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.

В ведомстве пояснили, что движение всех видов транспорта запрещено на 94-м километре трассы. Оно восстановится после завершения аварийно-спасательных работ, уточняет Sputnik Грузия.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что вертолет пограничной полиции отправился на поиски упавших в ущелье в Гудаури парапланеристов, пилот потерял управление, вертолет ударился о скалу и взорвался.