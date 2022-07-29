Сброс сточных вод в реку обойдется Кизлярскому МУП в двухмиллионный штраф

29 июл. 18:05

Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о взыскании с кизлярского предприятия более 2 млн за сброс сточных вод в реку, - сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства.

В июне этого года Арбитражный суд Дагестана удовлетворил иск ТУ Росрыболовства о взыскании с МУП "Очистные сооружения" города Кизляра 2,25 млн рублей за сброс неочищенных сточных вод в реку Старый Терек, поскольку, как установили специалисты, в точке сброса превышена предельно допустимая концентрация токсичных веществ, что приводит к гибели биоресурсов и уничтожению кормовой базы, - передает "АиФ-Дагестан".

Расчет ущерба показал, что для компенсации нанесенного вреда необходимо выпустить 172 тыс экземпляров молоди русского осетра.

МУП не согласился с решением арбитражного суда и обжаловал его в Шестнадцатом арбитражном суде в Ставропольском крае, однако апелляция оставила в силе решение арбитражного суда.