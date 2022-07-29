Метро остановили в двух иранских городах из-за сильных ливней

29 июл. 17:58

Власти Шираза и Исфахана приняли решение закрыть метро из-за угрозы затопления, вызванной проливными дождями и селями, сообщают иранские СМИ.

"Метро мегаполиса (Шираза) закрыто сегодня и не будет обслуживать горожан", - цитирует сообщение агентства Tasnim РИА Новости.

Метрополитен Исфахана также не работает после объявления повышенного уровня опасности в связи с метеорологическими прогнозами.

Напомним, ранее глава МВД ИРИ Ахмад Вахиди объявил тревогу по всем провинциям, а президент Эбрахим Раиси призвал всех губернаторов мобилизовать все возможности для спасения пострадавших.

По последним данным, озвученным прессой, сели и наводнения по всему Ирану унесли жизни 32 человек, еще 25 - в списках пропавших без вести.