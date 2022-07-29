Вертолет, спасавший парапланеристов, потерпел крушение в горах Грузии

29 июл. 17:44

Вертолет, отправившийся на поиски упавших в ущелье в Гудаури парапланеристов, ударился о скалу и взорвался, причем в момент аварии в нем было 5 человек, передает грузинский телеканал "Мтавари архи".

"Вертолет, принадлежащий пограничной полиции МВД, с помощью которых в Гудаури проходило спасательное мероприятие, потерял управление и упал", - написал в соцсети представитель пресс-службы ведомства Тато Кучава.

По его словам, на борту судна, кроме членов экипажа, были также спасатели и медики Службы управления ЧС.

Сейчас МВД уточняет все детали ЧП, подробную информацию ведомство обещает предоставить позже.