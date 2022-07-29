В Нальчике собрались лучшие борцы – правоохранители СКФО и ЮФО

29 июл. 17:28

В столице Кабардино-Балкарии сегодня проходит турнир памяти погибших в ходе специальной военной операции (СВО) на территории ЛНР, ДНР и Украины сотрудников правоохранительных органов, на который приехали около 140 бойцов рукопашного боя, - сообщил главный судья соревнований Зубер Барагунов.

"На приглашение отозвались все - никто не был равнодушным, участников 136 человек. Собрались со всего СКФО и ЮФО, девять регионов. Отозвались первые, вторые номера, призеры России, чемпионы мира, Европы по рукопашному бою в возрасте от 18 лет и старше, уровень соревнований очень высокий", - рассказал Барагунов, передает ТАСС.

Организатором турнира в Нальчике выступает ГУ МВД России по СКФО, а участвуют в нем спортсмены из СКФО, Краснодарского края, Ростовской области и Крыма. Почетными гостями стали депутаты Госдумы, руководители правоохранительного блока СКФО, олимпийские чемпионы по вольной и греко-римской борьбе, дзюдо - представители регионов ЮФО и СКФО.