Во Франции ограничили потребление воды из-за засухи

29 июл. 16:58

На европейской территории Франции в 93 из 96 департаментов введены ограничения на потребление воды, это связано с аномальной жарой и засухой, сообщает BFMTV.

Отмечается, что в 46 из 93 департаментов ситуация с водой оценивается как критическая. Населению запретили поливать сады и огороды в определенные часы, также введено отключение подачи воды ряду потребителей, в том числе сельхозпредприятиям. В первую очередь вода подается больницам, пожарным службам, потребителям питьевой воды.

В Минэкологии Франции сообщают, что ограничения пока не введены лишь в Париже и департаментах О-де-Сен и Сен-Сен-Дени.

Текущий июль во Франции оказался самым засушливым с 1959 года.