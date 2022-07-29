Стало известно название судна Турции, которое вывезет зерно из Украины

29 июл. 16:52

Источник в Турции раскрыл подробности плана по вывозу зерна. По его словам, три сухогруза с украинским зерном выйдут из порта Черноморск в рамках начала реализации "продуктовой сделки".

"В Черное море выйдет сухогруз POLARNET под флагом Турции, а также I MARIA под флагом Белиза и STAR HELENA под флагом Маршалловых островов", - пишет ТАСС, уточняя, что маршрут следования судов не разглашается.

Источник отметил также, что выход кораблей с зерном может быть перенесен с 29 на 30 июля. В настоящее время прорабатывается вопрос прохода судов по безопасному коридору конвоем.