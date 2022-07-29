Зеленский: первое судно с зерном готово к отправке из Одессы

29 июл. 16:29

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу прибыл в порт Черноморск в Одесской области, чтобы проконтролировать процесс транспортировки зерна. Также в Одессу прибыли послы стран G7, Евросоюза и представители ООН.

"Мы готовы экспортировать украинское зерно, ждем сигналов от наших партнеров в связи с началом транспортировки", - говорится в сообщении на странице Зеленского в соцсети.

Загрузка первого судна зерном уже началась. Первым из порта Одессы выйдет турецкий сухогруз Polarnet, передает телеканал NTV. Судно способно перевозить более 12 тыс тонн груза.

Отмечается, что судно может выйти из порта уже в ближайшие часы в пятницу. "Как только турецкая сторона и ООН дадут сигнал, что готовы принимать грузы, все начнется. Думаю, сегодня-завтра все начнется", - поделился Зеленский.