Полузащитник сборной России по футболу стал игроком турецкого клуба

Владелец турецкого футбольного клуба "Фатих Карагюмрюк" Сулейман Хурма объявил о переходе полузащитника сборной России по футболу Магомеда Оздоева.
Он подчеркнул, что соглашение с 29-летним хавбеком рассчитано на два года.
"Магомед Оздоев действительно стал игроком нашего клуба. Контракт на два года", - цитирует владельца клуба Sports.ru.
Напомним, в прошлом сезоне "Фатих Карагюмрюк" с 57 очками занял 8-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. Летом главным тренером команды стал итальянский специалист Андреа Пирло.