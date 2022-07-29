Госдеп США назвал коррупцию препятствием для инвестиций в Армению

29 июл. 16:01

Препятствием для инвестиций США в Армению остается коррупция, следует из заявления Госдепа об инвестиционном климате в Армении за 2022 год.

"Коррупция остается препятствием для инвестиций США в Армению, особенно в том, что касается таких важных областей, как система правосудия, и проблем, связанных с верховенством закона, соблюдением действующего законодательства и правил, а также равным обращением", - отмечается в заявлении.

Согласно документу, инвесторы указывают на нехватку прозрачно в закупках в сферах здравоохранения, образования, вооруженных сил, исправительных учреждений и правоохранительных органов. "В прошлом они использовали выборочное правоприменение для получения взяток", подчеркнули в Госдепе США.

В заявлении говорится, что армянские судьи, специализирующиеся на гражданских делах, продолжают восприниматься обществом как коррумпированные и находящиеся под влиянием прежних властей. "Эффективность и независимость вновь созданных антикоррупционных институтов еще предстоит проверить. Некоторые люди выразили озабоченность по поводу того, объективно ли были выбраны определенные представители судебных органов и руководители правоохранительных органов. Возможность политически мотивированного внешнего влияния на эти антикоррупционные институты, а также правоохранительные органы и органы прокуратуры также остается проблемой", - заключили в Госдепе.