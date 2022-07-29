Лавров заявил об интересе Азербайджана к вступлению в ШОС

29 июл. 15:59

На заседании Совета глав государств-членов ШОС будет подписан меморандум об обязательствах Ирана по получению статуса государства-члена в ШОС и о предоставлении диалогового партнерства Египту, Катару, Саудовской Аравии, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр напомнил, что в прошлом году Иран "официально получил кандидатский статус" ШОС и уже начал процесс его полноправного присоединения.

"Соответствующие документы будут дополнительно приняты в Самарканде. Есть еще целый ряд претендентов на статус наблюдателя, на статус партнеров по диалогу. Целый ряд арабских стран проявляют такой интерес, Армения, Азербайджан, ряд азиатских стран. До саммита будут продолжены консультации на уровне внешнеполитических ведомств. Я убежден, что мы сможем соответствующие рекомендации доложить главам государств", - цитирует его ТАСС.