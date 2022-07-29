ШОС ждет вторая волна расширения

29 июл. 15:44

О начале второй волны расширения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил в пятницу в своем выступлении на заседании СМИД ШОС исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.

По его словам, новый этап развития организации ознаменуется началом второй волны ее расширения. «Узбекистан рассматривает это как естественный процесс, свидетельствующий об эволюции нашей организации. Хотел бы отметить достигнутый прогресс на пути к полноправному членству Исламской Республики Иран. Запущен процесс изучения заявки Республики Беларусь», – сообщил он.

Также, отметил Норов, готовы к подписанию меморандумы о предоставлении статуса партнера по диалогу ШОС следующим странам: Египет, Саудовская Аравия, Катар. Кроме того, осенью будут запущены процедуры по предоставления аналогичного статуса Бахрейну и Мальдивам.

"Вместе с тем, нам предстоит выработка консолидированных подходов к вопросу о предоставлении Азербайджану, Армении, Камбодже и Непалу статуса наблюдателя при ШОС", – рассказал глава МИД Узбекистана.

На сегодняшний день в ШОС Узбекистан, Россия, Казахстан, Китай, Таджикистан, Киргизия, Пакистан и Индия.