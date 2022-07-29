В Германии освистали министра экономики и назвали его "поджигателем войны"

29 июл. 15:36

Жители города Байройт в Германии освистали главу Минэкономики ФРГ Роберта Хабека во время его выступления, передает Die Welt.

Недовольство присутствующих вызвали заявления политика о противостоянии Москвой, поставках оружия Украине, рекордной инфляции и ситуацией с энергоресурсами.

"Разжигатель войны, проваливай", - скандировала толпа.

Также в издании заявили, что собравшиеся принесли с собой плакаты с оскорблениями в адрес министра.

"Один из плакатов призывал к суду над немецкими политиками по образцу "Нюрнбергского процесса", - говорится в публикации.