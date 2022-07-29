Цены на дизель на бирже в России установили рекорд

29 июл. 15:28

Биржевые цены на дизельное топливо в России в пятницу обновили исторический максимум, достигнув 56 769 рублей за тонну.

Стоимость дизеля на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу в ходе торгов выросла на 0,94%, установлен новый исторический максимум.

Бензин Аи-92 и Аи-95 выросли более чем на 2%. Цена по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов на Аи-92 поднялась на 2,29%, до 43 793 рублей за тонну, на Аи-95 - на 2,45%, до 50 105 рублей за тонну. Такие цены соответствуют уровню марта 2022 года.