Сессия Молодежного саммита Движения неприсоединения прошла в Шуше

29 июл. 15:20

В Шуше состоялась сессия Молодежного саммита Движения неприсоединения. Как сообщает МИД Азербайджана, участники саммита приняли документы, согласованные на бакинской сессии, которая прошла 25-28 июля.

Согласно Шушинскому соглашению, на основе молодежной сети Движения неприсоединения была создана молодежная организация ДН. Сегодня были утверждены устав молодежной организации Движения, постоянный секретариат которой будет располагаться в Баку, а также логотип и флаг.

В рамках мероприятия с участием сотрудников МИД, министерства молодежи и спорта, Управления государственного заповедника города Шуша, представителей стран Движения состоялся обмен мнениями об итогах молодежного саммита ДН и дальнейшей деятельности молодежной организации.

Как сообщает Вестник Кавказа , представители более 60 стран-членов Движения неприсоединения посетила на центральной площади города расстрелянные памятники известным деятелям культуры Азербайджана - Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибекову.

Гостям рассказали, что в период оккупации эти памятники были вывезены в Армению для переплавки. Также было отмечено, что по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева памятники были вывезены из Армении и доставлены в Азербайджан, где хранились во дворе Музея искусства в Баку. После освобождения Шуши от оккупации эти памятники были возвращены на свое место.