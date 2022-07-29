Вильфанд рассказал, каким будет начало августа в Москве

29 июл. 15:20

Август в Москве и Подмосковье начнется с теплой и сухой погоды, сильной жары не ожидается, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет "Интерфакс".

"Первая неделя августа в Москве, прямо с понедельника, будет теплой, не супер-жаркой, но теплой, температура воздуха в диапазоне 25-30 градусов",- заявил эксперт.

По словам синоптика, такая температура воздуха на 2-3 градуса превышает норму.

К началу августа в столичный регион придут воздушные массы с востока, они "достаточно теплые и не насыщенные влагой, поэтому осадков не прогнозируется в целом всю первую неделю" последнего месяца лета.

Вильфанд добавил, что над европейской Россией установится антициклон, "поэтому будет много солнца и безоблачное небо".