На Ставрополье дан старт строительству Труновской ветроэлектростанции

29 июл. 14:58

Компания "Новавинд" начала строительство в Ставропольском крае Труновской ветроэлектростанции (ВЭС), информирует пресс-служба компании.

"На площадке строительства Труновской ветроэлектростанции в Ставропольском крае залили первый фундамент. На площадке будут размещены 38 ветроустановок (ВЭУ) мощностью 2,5 МВт каждая", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что строительство и ввод объекта в эксплуатацию будут осуществляться в два этапа. Первый этап включает монтаж и ввод 24 ветроустановок общей мощностью 60 МВт, а второй, - предполагает ввод еще 14 ветроустановок общей мощностью 35 МВт.