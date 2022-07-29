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Железноводск за месяц сэкономил почти 1,5 млн рублей на освещении улиц

Железноводск за месяц сэкономил почти 1,5 млн рублей на освещении улиц

Новое уличное освещение в Железноводске позволяет экономить почти 75% электроэнергии. За месяц с новым освещением город сэкономил почти 1,5 млн рублей на электричестве.

В городе заменили 6849 светильников, в том числе 1752 парковых, это позволило увеличить уровень освещенности улиц в среднем в 1,5 раза и тратить на 73,3% меньше электроэнергии. Уже в первый месяц функционирования новой системы освещения город сэкономил 1 496 132,38 рублей.

Новая система освещения от компании "Световые Технологии ЭСКО" будет интегрирована в уже существующий в Железноводске функционал «умного города».

Все расходы на оборудование и монтаж взяла на себя компания-инвестор "Световые Технологии ЭСКО", город постепенно будет расплачиваться с компанией из сэкономленных на электроэнергии средств.

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