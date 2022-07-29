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Система Google Pay начнет работать в Азербайджане

Система Google Pay начнет работать в Азербайджане

В скором времени в Азербайджане начнет работать система электронных платежей Google Pay, сообщили в Центральном банке республики.

ЦБА работает в направлении расширения финансовой инклюзивности, повышения доступности финансовых услуг. "Платежные услуги Apple уже запущены в рамках проектов, над которыми плотно работает ЦБА, и скоро также будут внедрены услуги Google Pay", - рассказал на пресс-конференции в пятницу генеральный директор ЦБА Фарид Османов.

Система Google Pay позволяет совершать платежи при помощи смартфонов, работающих на операционной системе Android.

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