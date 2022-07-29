Учения ОДКБ пройдут в Киргизии 2–5 августа

29 июл. 14:17

Тактико-специальные учения спецподразделений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будут проведены на территории Киргизии со 2 по 5 августа.

Как сообщается на сайте ОДКБ, военные выполнят "задачи по поиску, блокированию и нейтрализации бандформирований, террористических групп, а также перекрытию каналов контрабанды наркотиков и обнаружению схронов, лабораторий по хранению и производству наркотических веществ и их уничтожению".

Подразделения МЧС в рамках учений отработают задачи по ликвидации последствий, возникших в ходе антитеррористической операции.