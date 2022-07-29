29 июл. 14:09

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что разумная политика правящей партии "Грузинская мечта" помогла стране избежать войны.

"Наша команда смогла предотвратить трагедию в Грузии, несмотря на очень серьезные попытки, провокации и прямые попытки и провокации. Наша команда смогла избежать самого большого испытания, с которым могла столкнуться наша страна и наш народ – это война. Спасибо господу, что мы своей правильной и разумной политикой смогли сохранить мир", - сказал он, подчеркнув, что Грузия продолжит придерживаться этого политического курса.

Руководство страны систематически обвиняет часть оппозиции в желании втянуть Грузию в войну. При этом представители Украины неоднократно призывали Тбилиси к открытию второго фронта, включая секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.