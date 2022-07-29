Санкт-Петербург примет Главный военно-морской парад России

29 июл. 13:46

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Санкт-Петербурге в день ВМФ 31 июля военно-морского парада и праздничного салюта.

"В ознаменование славных побед Военно-Морского Флота, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества, постановляю: 1. Провести 31 июля 2022 года, в День Военно-Морского Флота, в Санкт-Петербурге: а) Главный военно-морской парад; б) в 22 часа по московскому времени артиллерийский салют", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

За подготовку и проведении военно-морского парада в Санкт-Петербурге ответственны Минобороны РФ и другие федеральные органы исполнительной власти, определяемые правительством РФ. Правительству города поручено оказать содействие в проведении мероприятия.