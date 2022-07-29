Дату "Прямой линии" с Путиным назовут в сентябре

29 июл. 13:35

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что дата "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным станет известна после первой половины сентября.

"Начало сентября, первая половина сентября – начало политического сезона, и в целом такое оживление жизни после летнего периода. А потом обязательно будет назначена дата, и мы проинформируем вас соответствующим образом", - приводит его слова "Интерфакс".

В ответ на уточняющий вопрос Песков отметил, что "прямой линии" в первой половине сентября не будет.