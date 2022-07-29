В Кисловодске открылась танцплощадку под открытым небом

29 июл. 13:34

Танцевальная площадка под открытым небом заработала в Кисловодске, сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев, уточнив, что танцпол может вместить более 200 человек.

По его словам, каждую пятницу и субботу здесь будут проходить вечеринки и мастер-классы от профессиональных танцоров.

"На проспекте Ленина заработала специальная танцплощадка, где все желающие смогут потанцевать под популярную музыку, а также получить мастер-класс от профессионалов", - сказал глава города.

Моисеев отметил, что первый за последние 30 лет танцпол под открытым небом в Кисловодске.