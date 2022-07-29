МИД Эстонии: необходимо закрыть границы Европы для россиян и аннулировать визы

29 июл. 13:33

Эстония намерена предложить закрыть въезд в Европу гражданам России в качестве базового правила, об этом в пятницу сообщил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу.

Министр пояснил, что Эстония прекратила выдачу виз россиянам, но они продолжают прибывать в страну, используя визы, полученные в других странах ЕС. В связи с этим в Эстонии считают, что нужно подумать над общеевропейскими ограничениями.

"Для этого, в качестве базового правила, следует закрыть въезд граждан России в Европу, и Эстония внесет это предложение. В конце августа я встречусь с министрами иностранных дел других стран в Праге, и тогда представлю план общеевропейских ограничений", - заявил Рейнсалу в эфире радиостанции Vikerraadio.

Также в Эстонии могут по примеру Латвии обязать въезжающих в страну россиян декларировать на границе, что они осуждают спецоперацию России на Украине. "Этот принцип можно было бы распространить и на получение гражданства Эстонии в порядке натурализации", - отметил министр.

Ранее выданные Эстонией россиянам визы следовало бы аннулировать, считает Рейнсалу. "Как правило, эстонские визы до сих пор никто не аннулировал. Но это следует пересмотреть. В Эстонии гражданам России выдано более 50 тыс действующих шенгенских виз, и это слишком много", - сказал глава МИД страны.