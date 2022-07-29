Беларусь отзывает посла в Великобритании

29 июл. 13:25

Минск отозвал посла Беларуси в Великобритании из-за невозможности вести полноценный диалог с данной страной, сообщает в пятницу МИД республики.

"Мы понижаем уровень диппредставительства нашей страны в Лондоне до Временного поверенного в делах. Такое решение принято после отзыва посла Беларуси в Великобритании", - рассказал пресс-секретарь МИД страны Анатолий Глаз, передает телеканал СТВ.

По словам пресс-секретаря, вести полноценный диалог с Лондоном Минску не позволяет введение санкций в отношении работников предприятий, белорусской экономики и финансовой системы, ограничение работы белорусских СМИ, беспочвенный запрет на полеты "Белавиа", невыдача виз белорусским парламентариям на заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ и другие незаконные ограничения.

В сообщении МИД подчеркивается, что отзыв посла Беларуси не означает, что Минск закрывает каналы коммуникации с Лондоном.