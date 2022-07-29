В Азербайджане обсуждают внедрение карты "Мир"

29 июл. 12:54

Центральный банк Азербайджана рассматривает возможность внедрения в республике российской платежной системы "Мир", об этом в пятницу заявил генеральный директор ЦБА Фарид Османов.

По словам Османова, в обсуждении данного вопроса принимают участие представители соответствующих государственных структур и азербайджано-российской межправительственной комиссии. Оцениваются политические и экономические аспекты возможного запуска "Мира" в Азербайджане.

Гендиректор ЦБА добавил, что общественность будет проинформирована по итогам принятого решения.

Сегодня карта "Мир" функционирует в России, Турции, Армении, Беларуси, Вьетнаме, Южной Корее, Узбекистане, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.