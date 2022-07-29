Лавров: время телефонного разговора с Блинкеном согласовывается

29 июл. 12:38

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил о том, что в настоящее время ведется работа по согласованию телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном в настоящее время продолжается.

Глава российского внешнеполитического ведомства сообщил о том, что впервые узнал о том, что Блинкен планирует с ним связаться, когда был с визитом в Африке.

"Где-то сутки прошли, прежде, чем мы официальный получили запрос. Мы сейчас согласовываем время такого контакта", - сказал глава МИД РФ, отметив, что контакт должен состояться, когда он будет находиться на рабочем месте.

Далее Лавров пояснил, что МИД не уполномочен обсуждать с Блинкеном обмен американскими и российскими гражданами, однако выслушает, что скажет ему американский коллега.