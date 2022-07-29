В России появится представительство Минтруда Киргизии

29 июл. 12:18

Министерство труда, социального обеспечения и миграции Киргизии откроет представительство в России. Постановление об организационных вопросах министерства подписал председатель кабмина Киргизии Акылбек Жапаров, передает Кабар.

Согласно документу, в РФ будет образовано представительство Минтруда республики. Также кабмин постановил реорганизовать департамент внешней миграции при МИД путем присоединения его к Минтруда с передачей возложенных на него функций, соответствующего штата, финансовых и материально-технических средств.

МИДу Киргизии поручено передать представительству Минтруда в России 11 единиц из числа штатных единиц технического и обслуживающего персонала, отнесенных к дипломатическим учреждениям республики за рубежом, с финансовыми и материально-техническими средствами.

Преобразования принимаются в целях выработки единой миграционной политики Киргизии.