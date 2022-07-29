В России выявили 11 422 новых случая COVID-19

29 июл. 12:00

За минувшие сутки в России выявили 11 422 новых случая заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 3 682, в Санкт-Петербурге - 1 272, в Подмосковье - 1 328. В Краснодарском крае - 238, в Ставропольском крае - 138, в Крыму - 77, в Дагестане - 12, в Кабардино-Балкарии - 33, в Адыгее - 14, в Карачаево-Черкесии - 6, в Чечне - 7, в Ингушетии - 7, в Северной Осетии - 12.

Общее число инфицированных в России достигло 18 576 973.

Госпитализированы за сутки 1 723 человека. Выздоровели 4 670 пациентов, за все время - 17 963 133.

Умерли за сутки 39 человек, с начала пандемии - 382 352.