В "Грузинской мечте" заявили об усилении кризиса в "Едином национальном движении"

29 июл. 11:35

Депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Рати Иотанамишвили сообщил об усилении кризиса в крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение", сославшись на отсутствии ориентации на национальные интересы.

Ранее глава ЕНД Ника Мелия обратился к тем членам партии, которые критикуют ее деятельность, заявив, что эти люди лишь делают вид, что они сторонники "Нацдвижения", но при этом пытаются выбить у нее почву из под ног.

"В "Национальном движении" с каждым днем усиливается глубокий кризис и это естественный процесс, поскольку партия не объединена вокруг государственных интересов. Эта партия является субъективной и исходит из личных интересов", - приводит его слова Sputnik Грузия. Также он предсказал ЕНД тяжелое завершение политической карьеры.