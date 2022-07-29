Демир: Турция не РФ не обсуждают сотрудничество по выпуску БПЛА

29 июл. 11:38

Глава управления оборонной промышленности администрации турецкого президента Исмаил Демир сообщил о том, что тема сотрудничества с РФ в производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пока не находится в повестке дня турецкой оборонной промышленности.

"Я не могу сказать, что это возможно, так как в нашу повестку (по этой теме) ничего не попало и начало работать. Процесс формируется в рамках политики Турецкой Республики. Мы работаем над технической стороной вопроса", - цитирует Демира Hürriyet.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его российский коллега Владимир Путин выразил желание наладить сотрудничество с турецким производителем беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.