Мантуров будет курировать Росрезерв

29 июл. 11:17

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру, министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову курировать работу Росрезерва.

"Вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров будет координировать работу Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв). Изменения в распределении обязанностей между своими заместителями утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщает в пятницу пресс-служба кабмина.

Ранее куратором Росрезерва в правительстве был вице-премьер Александр Новак.

Росрезерв занимается управлением государственными материальными резервами, которые в случае нарушений в снабжении важнейшими видами ресурсов задействуются для оказания поддержки отраслям экономики. Также средства Росрезерва используются для ликвидации последствий ЧС регионального и межрегионального масштаба.