Эрдоган собирается посетить Грузию

29 июл. 11:17

В ходе переговоров министров иностранных дел Грузии и Турции Ильи Драчишвили и Мевлюта Чавушоглу стороны рассмотрели возможный визит президента Турции Реджепа Тайпа Эрдогана в Грузию.

"Мы говорили о необходимости обмена визитами высокого ранга, в том числе о возможном визите Эрдоган в Грузию в ближайшее время", – сказал глава МИД Грузии.

Далее он обратил внимание на динамично развивающийся торгово-экономические отношения двух стран. "Грузия максимально старается, чтобы у представителей частного сектора Турции было содействие со стороны госструктур", - сказал Драчишвили.