Киргизия: куда подевались доллары? 

Последний месяц Киргизия переживает серьезный дефицит долларов. Банки нормируют выдачу клиентам американской валюты, когда она появляется. Как и многие другие затруднения, проблема с долларами - следствие происходящего вокруг Украины. Чтобы поддержать стабильность на валютном рынке, правительство России запретило экспорт более $10 тыс. в твердой валюте.

Eurasianet со ссылкой на официального представителя Национального банка Киргизии Аиду Карабаеву, ранее страна получала большую часть долларов из России и Казахстана. Теперь же граждане России переводят или привозят в Киргизию большое количество рублей и меняют их на доллары. В марте Нацбанк запретил компаниям выводить доллары из страны, однако запрет не распространяется на частных лиц.

Отток американской валюты привел к дефициту в размере 7-10% по отношению к спросу, говорит Карабаева. Хотя недостаток долларов представляет собой проблему для тех, кому они необходимы для осуществления бизнес-транзакций, по крайней мере, один вид бизнеса процветает: банки и обменные пункты, которые проводят валютные операции. Есть те, кто считает, будто спекулянты вывозят деньги из страны для обеспечения быстрого дохода.

В настоящее время киргизский сом крайне силен: национальная валюта торгуется на уровне 83 за доллар, что выше, чем до начала украинского кризиса. В середине марта один доллар стоил сто сомов. Национальный банк объясняет, что курс во многом зависит от объема денег, находящихся в обороте. Поскольку количество твердой валюты ограничено, люди держат свои деньги на счетах.

Это не означает, что жители страны не пытаются получить доллары, которые по-прежнему пользуются большой популярностью. Многие каждый день отправляются в банк, чтобы снять всё, что можно. Эрика Исаева, 24-летняя жительница Бишкека, говорит, что она постоянно заранее звонит в банки, чтобы узнать, заправили ли они банкоматы долларами. Иногда ей приходится колесить по всему городу, чтобы добраться до твердой валюты. ”Как-то я хотела снять доллары, и узнала, где это можно сделать. Мне сказали ехать к банкомату в бизнес-центре ”Авангард”. Но когда я добралась до него через 40 минут, долларов уже не осталось”, - говорит Исаева.

Угроза дефицита твердой валюты возникла некоторое время назад. В апреле банковский регулятор распорядился, чтобы все денежные переводы в стране осуществлялись в сомах. Все, кому нужна иностранная валюта, даже если и виртуальная на валютных счетах, должны производить обмен.

Но банкам такая ситуация идет на пользу. По данным, собранным информационным агентством 24.kg, банки страны выполнили обменные операции на сумму 10,8 млрд сомов ($130 млн) с января по июнь текущего года. Это в семь раз больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Экономист Марат Мусуралиев объяснил Eurasianet, что такой спрос на валюту обеспечивает колоссальные прибыли для местных банков. ”Прибыли банков увеличились, но ключевые ставки по кредитам и депозитам значительных изменений не претерпевают”, - говорит эксперт. По его мнению, банки, скорее всего, увеличат комиссию за обналичивание доллара из-за проблем с получением валюты. Мусуралиев считает, что одной из мер по решению проблемы может стать ограничение количества долларов, которые могут быть вывезены за границу, как Казахстан сделал в марте. Однако такое решение может привести к усилению коррупции на пунктах таможенного контроля.