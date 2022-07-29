Напитки Sprite лишатся зеленого цвета

29 июл. 10:54

Известный производитель газировок Coca-Cola Company, которому принадлежит бренд Sprite, откажется от зеленых пластиковых бутылок из соображений экологичности, сообщил гендиректор работающей с Coca-Cola компании по переработке отходов R3CYCLE Джулиан Очоа.

"Изъятие цветов из бутылок улучшает качество переработанного материала. После переработки прозрачные пластиковые бутылки Sprite можно перерабатывать в другие бутылки, что способствует круговой экономии пластика", - приводит его слова РИА Новости.

Телеканал CNN напомнил, что Sprite в зеленых бутылках продавался на протяжении 60 лет. Кроме того, по их данным, потребители смогут заметить обновленный логотип и дизайн упаковки на бутылках. При этом зеленый цвет на этикетках будет сохранен.