Венгрия до конца лета заключит контракт с Россией на поставку дополнительных 700 млн кубометров газа

29 июл. 11:07

Власти Венгрии планируют до конца лета заключить с Россией контракт на закупку дополнительных 700 млн кубометров газа, сообщил в пятницу премьер-министр страны Виктор Орбан.

"Мы ведем переговоры с Россией о закупках дополнительных 700 млн кубометров газа. Сделку могут подписать в течение лета, и тогда мы будем в безопасности", - заявил Орбан.

На прошлой неделе в Москву для переговоров по данному вопросу приезжал глава МИД Петер Сийярто. На встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым он поднял вопрос "о том, как сделать более безопасным энергообеспечение Венгрии на ближайшие месяцы" и сообщил о намерении Венгрии увеличить закупки российского газа в этом году.