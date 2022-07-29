Пожар в хостеле в Москве унес восемь жизней

29 июл. 10:35

В хостеле "Соната" на юге Москвы, расположенном на первом этаже многоэтажного дома, минувшей ночью случился пожар. Жертвами стали восемь постояльцев, еще восемь человек пострадали.

"Предварительно, среди погибших – три россиянина, остальные – из стран Средней Азии", - рассказали в экстренных службах.

Пожар, площадь которого оценивается в 150 кв м, был ликвидирован в 00.47, на месте проводят работы следователи и криминалисты столичного СК. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза.

Известно, что владелец хостела нарушал правила пожарной безопасности, так, на окнах хостела установлены решетки, которые помешали постояльцам выбраться.

По предварительным данным, источником пожара могло стать короткое замыкание в электроприборе одного из жильцов хостела.